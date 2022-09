DTM

Rückblick Nürburgring: Wetter-Chaos und zwei Brüder auf dem Podium

Das DTM-Wochenende am Nürburgring hatte es in sich. Am Samstag spielte das Wetter so gar nicht mit, am Sonntag stand ein Fahrer überraschend ganz oben auf dem Podium. Dazu wagte sich Matthias Killing ins Rennauto. Wie das gelaufen ist, seht ihr im Video.

Video anschauen

2:19 min