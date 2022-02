München - David Schumacher fährt 2022 erstmals DTM. Der 20-Jährige startet für das deutsch-texanische Team Mercedes-AMG Team WINWARD und wird damit Teamkollege des amtierenden DTM-Champions Maximilian Götz und des siebenmaligen DTM-Rennsiegers Lucas Auer aus Österreich.

Das Team erweitert sein DTM-Engagement zur neuen Saison und geht mit insgesamt drei Mercedes-AMG an den Start.

David Schumacher ist der Sohn des ehemaligen Formel-1-Fahrers Ralf Schumacher, der 2008 bis 2012 ebenfalls mit einem Mercedes in der DTM fuhr. Der 20-Jährige fuhr im Jahr 2021 noch in der Formel 3.

Schumacher hatte im vergangenen November einen Test für das HRT-Team bestritten, er konnte sich damals also schon einmal mit dem Mercedes-AMG GT3 vertraut machen, den er in der neuen Saison fahren soll.

David Schumacher: Aus dem Formelsport in die DTM

"Zwischen den beiden Fahrzeugkategorien liegen Welten. Alleine auf Grund des viel höheren Gewichts muss man den GT3 viel sanfter fahren als das Formelauto. Vom ABS war ich anfangs regelrecht schockiert, das kannte ich im Rennwagen ja überhaupt nicht. Dennoch habe ich mich schnell im Mercedes-AMG GT3 wohlgefühlt. Der macht richtig Laune“, sagte Schumacher.

Am Mittwoch dieser Woche wird er im portugiesischen Portimão erste Testfahrten für sein neues Team absolvieren.

Keine hohen Erwartungen in der Rookie-Saison

Die Erwartungen für seine erste Saison in der DTM setzt der Rookie bewusst nicht zu hoch an: "Mir ist bewusst, dass ich viel lernen muss, um in dieser unglaublich hochklassigen Rennserie zu bestehen. Mein Ziel fürs erste Jahr ist es, mich ans Rennauto zu gewöhnen und die vielen Details aufzunehmen, die in der DTM wichtig sind. Mit Lucas und Maximilian habe ich zwei sehr erfahrene Teamkollegen, an denen ich mich orientieren kann."

Mercedes-AMG Team WINWARD-Teamchef Christian Hohenadel sicherte seinem Neuzugang derweil volle Unterstützung zu: "Wir alle wissen, wie hoch die Trauben in der DTM hängen, von daher kann seine erste Saison in diesem knallharten Konkurrenzumfeld nichts anderes als ein Lehrjahr sein. Wir werden ihn dabei mit all unserer Erfahrung nach Kräften unterstützen. Ich bin überzeugt, David wird uns mit seinem Talent, seinem Fleiß und seinem Teamgeist viel Freude machen! Die perfekten Gene bringt er ja zweifellos mit."

Auf den Spuren von Papa Ralf und Onkel Michael

Ein Schumacher in der DTM hat übrigens Tradition. 1990 und 1991 absolvierte Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher fünf Gaststarts in der DTM. Davids Vater Ralf fuhr zwischen 2008 und 2012 insgesamt 52 Rennen in der DTM.

David Schumacher hatte 2021 seine zweite Formel-3-Saison absolviert. Nachdem er im ersten Jahr nicht einmal in die Punkte fahren konnte, steigerte er sich deutlich, ein Rennen konnte er gewinnen und wurde mit 55 Punkten Gesamtelfter. Er hatte lange offengelassen, wie es weitergeht. Nun herrscht Klarheit.

