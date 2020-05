München - Nico Müller hat den Auftakt der "DTM esports Classic Challenge" gewonnen. Der Schweizer Audi-Pilot setzte sich am ersten Sonntag im Mai vor dem Niederländer Robin Frijns und Kelvin van der Linde aus Südafrika durch. Als bester deutscher Starter kam der aktuelle DTM-Champion Rene Rast auf Rang vier.

Gefahren wurde in Boliden aus der 1992er Saison. Neben 15 Allstars mit DTM-Hintergrund waren auch fünf SimRacer am Start, die sich unter der Woche ihre Plätze über eine Qualifikation ergattert hatten.

Nächster Lauf findet am 10. Mai statt

Weiter geht es schon am kommenden Sonntag mit dem zweiten Lauf der Mini-Serie. Dann besteigen die Piloten virtuell Fahrzeuge aus der 2013er Saison. Das Event, das den Fans das Warten auf den DTM-Auftakt unter freiem Himmel versüßen soll, umfasst insgesamt fünf Termine.

Am 17. Mai wird mit 2014er DTM-Fahrzeugen über den digitalen Asphalt geheizt, am 24. Mai sind dann die 2016er Boliden gefragt. Zudem steigt am 31. Mai ein Bonus-Rennen. Los geht es jeweils um 14 Uhr - ran.de überträgt alle Rennen im Livestream.

Ehemalige DTM-Champions am Start

Mit Gary Paffett, Mike Rockenfeller und Bruno Spengler werden weitere ehemalige DTM-Champions ins Lenkrad greifen. Auch der bei einem IndyCar-Rennen 2018 so schwer verletzte Kanadier Robert Wickens gibt auf diesem Weg sein DTM-Comeback.

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.