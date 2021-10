München - Zum ersten Mal in ihrer Geschichte wird die DTM ein Rennwochenende in Imola veranstalten. Vom 17. bis zum 19. Juni wird das Rennen in Imola das vierte der Saison sein.

"Die Rennstrecke von Imola hat eine eindrucksvolle Historie und gilt als überaus herausfordernder, schneller Kurs. Imola passt perfekt in unseren Kalender und ist ein weiterer Kurs, der höchste Ansprüche an unsere Fahrer und Teams stellt", so Frederic Elsner, Director Event & Operations der DTM-Organisation ITR. "Zudem hat die DTM eine enge Verbundenheit mit Italien, vor allem durch die Teilnahme italienischer Fahrer, Teams sowie Hersteller wie Ferrari, Lamborghini und früher auch Alfa Romeo. Wir freuen uns enorm auf die Premiere auf der berühmten Rennstrecke von Imola."

Auch Pietro Benvenuti, Chef der Rennstrecke, ist begeistert: "Nach den Ankündigungen der Formel 1 und der European Le Mans Series ist die DTM eine weitere prestigeträchtige Meisterschaft, die Imola für ihren italienischen Lauf ausgewählt hat. Die DTM ist zweifellos eine der wichtigsten Serien auf europäischer Ebene. Ich bin überzeugt, dass die Fans die Gelegenheit nicht verpassen wollen, diese großartige Rennserie auf dem Imola Circuit zu erleben."

Eröffnet wird die DTM-Saison am 29. April in Portimao.

