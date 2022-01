München - Fahrerrochade im Lager der werksunterstützten Mercedes-AMG-Teams für die DTM-Saison 2022! Und die größte Überraschung: Meister Maximilian Götz wird dieses Jahr nicht für sein Meisterteam HRT an den Start gehen, sondern nimmt die Startnummer 1 mit zur Winward-Truppe von Christian Hohenadel und wird dort Teamkollege von Lucas Auer.

Damit hätte kaum jemand gerechnet, denn der 35-Jährige meinte nach der Saison, er würde sich beim Team von Hubert Haupt wohlfühlen. Und auch bei der am Nürburgring ansässigen Mannschaft hatte man den Eindruck, als wäre ein Verbleib des Champions reine Formsache.

Bei HRT wird nun aber laut Informationen von 'Motorsport-Total.com' Mercedes-AMG-Werksfahrer Luca Stolz Götz' Platz einnehmen. Der 26-Jährige überzeugte im Vorjahr bei seinem Gaststart im Toksport-WRT-Mercedes auf dem Nürburgring mit Platz zwei, den er später wegen einer Strafe für einen Boxenunfall verlor. Stolz war erst am vergangenen Wochenende bei den 24 Stunden von Dubai für HRT im Einsatz.

Maro Engel feiert DTM-Comeback

Als Teamkollege von Stolz soll der Inder Arjun Maini fungieren, der im Vorjahr im GetSpeed-Mercedes zu Saisonende teilweise mit Speed überraschte und von HRT eben erst auch für die Asian-Le-Mans-Serie nominiert wurde. Er ersetzt den Monegassen Vincent Abril, der sich von AMG getrennt hat.

Bleibt noch das ebenfalls werksunterstützte Mercedes-AMG-Team GruppeM, das dieses Jahr zwei Boliden einsetzen wird: Beim Rennstall von Kenny Chen soll der 36-jährige GT3-Routinier und Ex-DTM-Pilot Maro Engel sein zweites Comeback feiern. Der Nordschleifen-Spezialist fuhr bereits von 2008 bis 2011 für das Mücke-Team in der DTM, ehe er 2017 bei HWA für eine Saison zurückkehrte und in Moskau seinen einzigen Sieg feierte.

Bei der Besetzung des zweiten Cockpits sieht es so aus, als würde der spanische AMG-Werksfahrer Daniel Juncadella beim Team bleiben und den zweiten GruppeM-Mercedes pilotieren.

Warum es zwischen HRT und Götz zur Trennung kam

Doch wie kam es zum Wechsel von Götz zur Winward-Truppe, die aus dem HTP-Rennstall hervorging und für die der 35-Jährige bereits von 2013 bis 2020 in unterschiedlichen Serien an den Start ging? Noch im November hatte HRT-Geschäftsführer Ulrich Fritz - angesprochen auf die Pläne für 2022 - gemeint: "Die Chance, dass wir den Meister rausschmeißen, ist eher gering, aber es ist noch nichts fix."

Wenn man gemeinsam so viel Erfolg habe "und nächstes Jahr beide weitermachen wollen, dann wäre es der falsche Weg, das nicht miteinander zu machen."

Nun dürfte aber genau das passiert sein: Laut Informationen von 'Motorsport-Total.com' sprach sich unter anderem Götz' Renningenieur Renaud Dufour, mit dem der DTM-Meister einige seiner größten Erfolge feierte, gegen einen Verbleib des langjährigen Schützlings beim HRT-Team aus, weil man sich mit Stolz bessere Chancen ausrechnet.

DTM-Sieger Ellis 2022 nicht mehr am Start

Daraufhin wurde der Titelverteidiger von Mercedes-AMG beim Winward-Team untergebracht, wo er mit Auer einen neuen Teamkollegen bekommt. Dabei handelt es sich ausgerechnet um jenen Mann, der Götz beim kontroversen Norisring-Finale den Sieg schenkte und ihm damit zum Titel verhalf.

Was aus dem Schweizer Philip Ellis wird, der 2021 auf dem Lausitzring sogar einen Sieg feierte und nun von Götz ersetzt wird? Der 29-Jährige wird, wie Winward vor über einer Woche in einer Pressemitteilung bekanntgegeben hat, dieses Jahr nicht nur beim 24-Stunden-Klassiker in Daytona am Start sein, sondern gemeinsam mit Russell Ward auch die übrigen Rennen der IMSA-SportsCar-Championship in einem Mercedes-AMG GT3 bestreiten.

Und der zwölf Rennwochenenden umfassende Kalender der GTD-Klasse der US-Serie beinhaltet drei Überschneidungen mit der DTM, weshalb Ellis die Traditionsserie verlassen wird.

