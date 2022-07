Felipe Fraga holte beim Sonntags-Qualifying am Norisring im AF-Corse-Ferrari ausgerechnet am 27. Geburtstag die erste Pole. Mirko Bortolotti fuhr zwar in Qualifying-Gruppe A die schnellste Zeit, musste sich dem Brasilianer aber geschlagen geben. Vortagssieger Thomas Preining startet aus der zweiten Reihe. Das Renne ziegen ProSieben und ran.de ab 13 Uhr live.