München – Ungewöhnliches Duell für DTM-Boss Gerhard Berger.

Der Österreicher trat als Gast in der Samstagabend-Show "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell" gegen den 7-jährigen Laurin an. Denn das ist das Besondere an dem Format: Prominente messen sich mit Kindern zwischen fünf und 14 Jahren, die über besondere Fähigkeiten und Talente verfügen.

Rennstrecken anhand ihrer Umrisse erkennen

Der Schweizer Laurin ist ein riesiger Formel-1-Fan. Die Aufgabe: Formel-1-Rennstrecken anhand ihrer Umrisse erkennen. Dabei hatte Berger, der in seiner Formel-1-Karriere 210 Rennen absolvierte, mit einem Punkt Vorsprung ganz knapp die Nase vorne. Die Traditionsrennstrecke in Spa, die Berger am Ende blitzschnell erkannte, bescherte ihm in buchstäblich letzter Sekunde den knappen Sieg.

Der Trost für den kleinen Laurin: Berger lud ihn mit seiner Familie und zwei Freunden zu einem DTM-Rennen ein.

Für Berger war das nicht alles. Da er bei den anderen Spielen nahezu immer richtig tippte, konnte er am Ende den gesamten Gewinn in Höhe von 30.000 Euro an die Stiftung "Wings for Life" spenden.

Das Ziel der Organisation ist es, eine Heilung für Querschnittslähmung zu finden. "Ich selbst bin bei einem Unfall knapp daran vorbeigeschrammt, hatte den ersten und zweiten Halswirbel gebrochen", erklärte Berger, "seitdem beschäftigt mich das Thema auch sehr. 'Wings for Life' ist eine Organisation, hinter der sehr seriöse Leute stehen mit der großen Hoffnung, das Thema voranzubringen."

