München - Die DTM hat ihren Rennkalender für die Saison 2022 veröffentlicht.

Das erste Rennwochenende findet vom 29. April bis 1. Mai in Portimao statt, das Finale steigt Anfang Oktober 2022 am Hockenheimring.

"Wir freuen uns sehr, den Rennkalender für 2022 frühzeitig präsentieren zu können. Wir haben mit Hochdruck daran gearbeitet, denn es war uns extrem wichtig, den bereits involvierten und interessierten Teams und Partnern Planungssicherheit und Perspektive zu geben. Wir freuen uns jetzt auf einen guten Abschluss der hochspannenden laufenden Saison und dann auf ebenso spektakuläre Rennen in 2022", so Frederic Elsner, Director Event and Operations, in einer Pressemitteilung.

DTM: Spa kehrt 2022 zurück - Premiere für Portimao

Anders als in der laufenden Saison finden insgesamt 18 statt 16 Rennen statt. Zudem feiert die Strecke in Portimao ihre Premiere im DTM-Rennkalender, auch das Finale findet nicht wie 2021 am Noris-, sondern am Hockenheimring statt.

Nach einjähriger Pause kehren die Pilotinnen und Piloten zudem auf die traditionsreiche belgische Strecke in Spa zurück. Die zwei offenen "Überraschungsrennen", die für das dritte und vierte Rennwochenende angesetzt sind, werden noch bekanntgegeben.

DTM-Fans können sich bereits ab Herbst 2021 mit Tickets versorgen.

Der Rennkalender in der Übersicht:

1. Rennwochenende: Portimao (29. April bis 1. Mai) -

2. Rennwochenende: Lausitzring Turn 1 (20. bis 22. Mai) -

3. Rennwochenende: Strecke wird noch bekanntgegeben (3. bis 5. Juni) -

4. Rennwochenende: Strecke wird noch bekanntgegeben (17. bis 19. Juni) -

5. Rennwochenende: Norisring (1. bis 3. Juli) -

6. Rennwochenende: Nürburgring (26. bis 28. August) -

7. Rennwochenende: Spa Francorchamps (9. bis 11. September - Bestätigung des Datums steht noch aus) -

8. Rennwochenende: Red Bull Ring (23. bis 25. September) -

9. Rennwochenende: Hockenheimring (7. bis 9. Oktober - Bestätigung des Datums steht noch aus)

