München – Namhafter Zugang im Rahmenprogramm der DTM: Am vierten Rennwochenende auf dem Nürburgring (20. bis 22. August live und exklusiv in SAT.1 und auf ran.de) wird Lirim Zendeli an den Start gehen.

Das Formel-2-Toptalent startet für das DTM-Team T3 Motorsport in einem Audi R8 LMS in der Rahmenserie DTM Trophy.

Lirim Zendeli: "Eine spannende Möglichkeit"

"Für mich ist es eine sehr spannende Möglichkeit, jetzt in der Sommerpause der Formel-2 Rennpraxis zu sammeln und gleichzeitig mal in GT-Sport reinzuschauen", sagt Zendeli. "Es war eine sehr spontane Idee, insofern hatte ich keine große Vorbereitungszeit, geschweige denn Möglichkeiten zum Testen. Aber T3 ist ein erfahrenes Team, der Nürburgring eine meine Lieblingsstrecken und jetzt bin ich mal gespannt, wie gut mein rechter Fuß mit dem Gaspedal eines GT-Boliden harmoniert."

Zendeli begann im Alter von zehn Jahren mit Kartsport und stieg 2016 in die Formel 4 auf. 2018 wurde er Formel-4-Meister und wechselte daraufhin in die Formel 3. Nach einer starken Saison 2020 mit zwei Podestplätzen und einem Sieg wechselte er in die Formel 2, wo er für MP Motorsport angreift.

Nach zwölf Saisonrennen belegt er im Formel-1-Unterhaus als Rookie mit sieben Punkten Gesamtplatz 17.

Dev Gore muss passen

In der DTM gibt es für den Nürburgring einen Fahrerwechsel: Dev Gore muss beim vierten Rennwochenende passen. Wie es heißt, verhindern schwerwiegende, persönliche Gründe einen Einsatz für das Team Rosberg. Christopher Haase wird für den US-Amerikaner einspringen.

Alle News aus der Welt des Motorsports jetzt auf unserem neuen Instagram-Account ran__racing.

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.