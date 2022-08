München - Wieder Enttäuschung für Rene Rast! Der 35-Jährige war auch beim zweiten Rennen am Nürburgring der DTM an diesem Wochenende früh zum Zusehen verdammt.

Der dreimalige Champion wurde von David Schumacher in einer Rechtskurve von hinten böse geschnitten und in der Folge von der Fahrbahn gekegelt. Auch der Sohn von Formel-1-Legende Ralf Schumacher konnte das Rennen anschließend nicht mehr fortsetzen.

Rast zeigte sich über das Verhalten seines jungen Kontrahenten nach seinem Ausscheiden mehr als verärgert: "Zum zweiten Mal nach gestern bin ich unverschuldet ausgefallen", schimpfte er sichtlich genervt: "Ich bin einfach enttäuscht von der Verhaltensweise der Fahrer hier. Das hat nichts mehr mit professionellem Fahren zu tun. Die sollten vielleicht erstmal in der Nachwuchsserie Erfahrung sammeln, bevor sie in der DTM fahren, das macht wirklich kein Spaß mehr."

DTM am Nürburgring: Rene Rast fordert härtere Strafen

Dabei nahm er nicht nur Schumacher in die Pflicht: "Es geht mir insgesamt um die Verhaltensweise, es gibt keinen Respekt mehr unter den Fahrern. Man lässt sich keinen Platz mehr, man wird einfach ins Gras gedrückt und man fährt hinten rein ins Auto. Jeder macht was er will. Wie ein kleiner Hundehaufen, der noch erzogen werden muss."

Damit sich solche Vorfälle in Zukunft nicht wiederholen, forderte er von den Verantwortlichen in Zukunft deutlich härtere Strafen. "Wir haben schon mal das Gespräch mit dem Rennrektor gesucht. Es muss deutlich härtere Strafen geben, damit sich die Jungs und Mädels an die Regeln halten."

