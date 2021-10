Hockenheim - Der irre DTM-Titelkampf geht in die nächste Runde: Kelvin van der Linde konnte am Sonntag im Qualifying zum 14. Saisonrennen in Hockenheim (ab 13 Uhr live in SAT.1 und auf ran.de) nachlegen. Und wie: Der Abt-Pilot fuhr bei der Zeitenjagd in buchstäblich letzter Sekunde auf die Pole Position.

Er verwies das Mercedes-Duo Lucas Auer (Winward) und seinen Titel-Konkurrenten Liam Lawson (AF Corse) auf die Plätze. Arjun Maini (Get Speed), der auf Platz drei gefahren war, wurde wegen seines Crashs am Samstag um fünf Plätze zurückversetzt.

Freie Fahrt für Kurve eins

"Wir stehen auf Platz eins, und wir haben freie Fahrt für Kurve eins. Diese schnellen Runde sind sehr speziell. Es kam auf die eine Runde an und ich habe es hinbekommen", sagte van der Linde.

Er baute damit seine Führung in der Gesamtwertung auf 191 Punkte aus. Sein erster Verfolger Lawson steht bei 188 Zählern. Sein Vorteil: Van der Linde muss nach seinem Sieg am Samstag 25 Kilogramm zuladen.

"Es ist eine feine Linie zwischen Angriff und zu vorsichtig. Wir haben eine gute Startposition, haben weniger Gewicht, und daraus müssen wir einen Vorteil ziehen", sagte Lawson. Hinter ihm stehen Daniel Juncadella (GruppeM Racing), sein Teamkollege Alex Albon und van der Lindes Teamkollege Mike Rockenfeller.

Zwei Konkurrenten enttäuscht

Die anderen beiden Titelkandidaten mussten etwas abreißen lassen. Maximilian Götz, der mit 165 Zählern Gesamtdritter ist, landete auf Startplatz sieben. Marco Wittmann (165 Punkte) wurde lediglich Zehnter.

"Es ist nicht gut, wie es gelaufen ist. Wir tun uns schwer, das Setup zu finden. Wir haben es nicht auf den Punkt gebracht. Das tut weh", sagte Götz.

