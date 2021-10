Die Titelkandidaten haben sich für das 13. Saisonrennen der DTM in Hockenheim (ab 13 Uhr live in SAT.1 und auf ran.de) positioniert: Kelvin van der Linde legte am Samstag mit der Pole Position vor. Liam Lawson wurde Dritter, Maximilian Götz Sechster, Marco Wittmann 13.