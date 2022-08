München - Große Chance für Theo Oeverhaus: Der deutsche Nachwuchspilot wird vom 26. bis 28. August auf dem Nürburgring erstmalig in der DTM an den Start gehen, das gab die Rennserie bekannt. Der Sportler fungiert als Gaststarter des Teams Walkenhorst Motorsport und pilotiert als Teamkollege von Marco Wittman und Esteban Muth einen BMW M4.

Mit seinem Engagement stellt Oeverhaus einen Rekord auf. Mit erst 17 Jahren wird er der jüngste Fahrer der Geschichte, der in der traditionsreichen Serie an den Start geht. Er löst damit Pascal Wehrlein ab, der im Jahr 2013 in Hockenheim als 18-Jähriger seine Premiere erlebt hatte.

"Ich freue mich sehr über die Chance und das Vertrauen der DTM, als jüngster Fahrer der Geschichte an den Start gehen zu dürfen", wird der Osnabrücker in einer Mitteilung zitiert.

"Es wird ein hartes Wochenende für mich, da ich auch in der DTM Trophy starten werde. Dennoch freue ich mich sehr darauf zu zeigen, wie gut man über die Nachwuchsserien BMW M2 Cup und DTM Trophy in die hochkarätige DTM aufsteigen kann."

Oeverhaus bekommt prominente Unterstützung

Im Oktober 2021 hatte Oeverhaus in der DTM Trophy seinen ersten Sieg gefeiert. Auch in der laufenden Saison hat er bereits einen Triumph und einen zweiten Platz erkämpft. In der Fahrerwertung liegt er derzeit auf Rang drei.

"Für einen Gaststart war uns wichtig, dass Theo etwas Erfahrung auf dem Auto mitbringt. Dies hat er kürzlich beim Langstreckenklassiker in Spa bewiesen. Es gefällt mir gut, wie er sich entwickelt. Theo hat sich in kurzer Zeit in Kombination mit dem BMW M2 Cup in der DTM Trophy bewährt und bekommt nun die Chance, sein Können in der DTM zu zeigen", erklärte Martin Tomczyk, Representative Brand & Sports.

Unterstützung bekommt der 17-Jährige bei seinem Debüt übrigens von Rennfahrer-Legende Jörg Müller.

