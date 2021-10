Nürnberg - Das Comeback des Königs ist perfekt: Rene Rast fährt 2022 wieder in der DTM.

Der Champion von 2017, 2019 und 2020 kehrt zu Audi zurück.

Dies gaben Rast und Abt am Rande des DTM-Finals (live in SAT.1 und auf ran.de) am Norisring bekannt.

Jagd auf "Mr. DTM" geht weiter

Der 34 Jahre alte ran racing-Experte, der bei 76 DTM-Starts unglaubliche 24 Siege einfahren konnte, setzte die Saison 2021 als amtierender Titelverteidiger aus und ging stattdessen in der Formel E an den Start. Dort belegte er in der Gesamtwertung den 13. Rang.

Nun jagt der Mindener wieder den Rekord von "Mr. DTM" Bernd Schneider, der fünfmal in der DTM triumphieren konnte.

Audi-Sportchef Julius Seebach freut sich über die Zusammenarbeit: "Es ist schön, Rene wieder in der DTM zu sehen."

