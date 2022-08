Turbulentes DTM-Samstagsrennen am Nürburgring, dessen Start wegen Nebels von 13:30 Uhr immer wieder verschoben werden musste, ehe es etwas aufklarte und um 17:15 Uhr gestartet werden konnte: Doch dann wurden die Fans doch noch mit einem Thriller belohnt.

Schubert-BMW-Pilot Sheldon van der Linde triumphierte vor seinem Bruder Kelvin van der Linde im Abt-Audi und holte sich damit die Meisterschaftsführung von Mirko Bortolotti zurück.

Denn der italienische Grasser-Lamborghini-Pilot, der nach dem abgesagten Qualifying als Meisterschaftsführender von der Pole gestartet war, kollidierte in der Endphase im Kampf um den Sieg mit AF-Corse-Ferrari-Pilot Felipe Fraga, der schon in der ersten Runde die Führung übernommen hatte. Das Manöver in der Zielkurve ging schief, beide verloren viel Zeit - und Schubert-BMW-Pilot war der lachende Dritter.

Hinter den van-der-Linde-Brüdern, die ihren ersten Doppelsieg feierten, wurde Abt-Audi-Rookie Ricardo Feller Dritter. Die beiden Winward-Mercedes-Piloten Maximilian Götz und Lucas Auer landeten auf den Plätzen vier und fünf, Maro Engel wurde im GruppeM-Mercedes Sechster. Abt-Audi-Pilot Rene Rast erlebte ein turbulentes Rennen mit mehreren Kollisionen und wurde am Ende Neunter.

Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze