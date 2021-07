München - Gary Paffett muss sein DTM-Comeback verschieben: Der zweimalige Champion wird nicht wie geplant beim dritten Rennwochenende in Zolder (6. bis 8. August live und exklusiv in SAT.1 und auf ran.de) an den Start gehen können.

Paffett lebt in Großbritannien – einem als "rot" eingestuften Corona-Risikogebiet. Ohne eine zehntägige Quarantäne wäre eine Einreise nach Belgien nicht möglich, diese Bedingung kann Paffett aus diversen Gründen aber nicht erfüllen, wie es von seinem Team Mücke heißt.

Zwar hat das Team bei der belgischen Botschaft eine Sondergenehmigung beantragt, innerhalb der für die Einsatzplanung notwendigen Frist blieb eine positive Entscheidung allerdings aus.

Gary Paffett bekommt keine Genehmigung

Ursprünglich hätte Paffett ab dem dritten Rennen das Cockpit übernehmen sollen. Ein früherer Start war durch Formel-E-Verpflichtungen und Überschneidungen mit DTM-Rennwochenenden aber nicht möglich.

"Die Pandemie stellt uns nach wie vor vor Herausforderungen und fordert unserer Flexibilität. Wir bedauern, dass Gary Paffett nicht wie geplant in Zolder an den Start gehen kann. Die Erwartungshaltung der Fans ist hoch, den DTM-Champion endlich wieder live wieder erleben zu können", erklärte Teamchef Peter Mücke.

Auch Paffett selbst äußerte sich und erklärte, er sei "enttäuscht" und die "Reisebeschränkungen sind sehr hinderlich".

Als Ersatz wird nun Maximilian Buhk erneut zum Einsatz kommen. Dieser hatte bereite an den ersten beiden Wochenenden als Paffett-Ersatz für Punkte gesorgt.

