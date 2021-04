Köln - DTM-Pilot Timo Glock blickt gespannt auf die bevorstehende Saison (live in SAT.1 und auf ran.de). "Ich bin zurück als Rookie", sagte der 39-Jährige in einer Presserunde während der ersten Saisontests am Hockenheimring: "Zumindest fühlt es sich so an, obwohl ich schon älter bin."

Grund dafür seien die vielen Änderungen in der DTM. "Es wird Zeit brauchen", sagte Glock, der in einem BMW GT3 für Rowe Racing an den Start geht. Als ein Beispiel nannte er den neuen Reifenpartner (Michelin). Die Franzosen lösten den bisherigen Ausrüster (Hankook) ab, der 2020 noch seine zehnjährige Zusammenarbeit mit der DTM gefeiert hatte.

Alle News aus der Welt des Motorsports jetzt auf unserem neuen Instagram-Account ran__racing.

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.