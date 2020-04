München - Die DTM schließt sich als Partner dem Logged in Festival an, immer samstags wird ein Top-Fahrer im Rahmen des digitalen Charity-Happenings des Hamburger Projektentwicklers Home United und der Esport-Organisation Unicorns of Love gegen Fans der international so populären Rennserie antreten - und Super Mario Kart 8 Deluxe auf der Nintendo Switch zocken.

Den Anfang macht Champion Rene Rast. Der amtierende Meister geht am Samstag zur traditionellen DTM-Zeit ab 13:00 Uhr an den Start (live auf ran.de) und fiebert der Premiere schon entgegen. "Ich freue mich darauf, beim Logged in Festival dabei zu sein. Die Idee, Menschen in der Corona-Krise auf diese Weise zu vereinen, sie einzubinden und zu unterhalten, ist einfach klasse. Dass es zudem für den guten Zweck ist, macht es noch besser."

Die Initiatoren des Logged in Festivals sind stolz darauf, die DTM künftig an ihrer Seite zu wissen. "Wir haben mit Dirk Nowitzki, Sido, Samy Deluxe, Patrick Esume und zahlreichen Profis aus der Sportszene schon viele Unterstützer. Dass sich die DTM unserer Bewegung anschließt und wir dieses Racing-Format umsetzen können, bedeutet einen Meilenstein", betont Sebastian Lampe, Head of Esport bei Home United.

So könnt ihr gegen Rast zocken

Das erste Rennen mit Rene Rast in der Hauptrolle wird am Samstag ab 13:00 Uhr auf den Kanälen des Logged in Festivals bei Sportdeutschland.tv und Twitch sowie bei ran.de und Esports.com live übertragen. Edgar "Eddie" Mielke, die Stimme der DTM, wird das heiße Duell an der Konsole kommentieren.

Doch wer tritt gegen Rast an? Der Bewerbungsprozess ist simpel: Wer den DTM-Superstar in Super Mario Kart 8 Deluxe challengen will, benötigt eine Nintendo Switch, das Spiel sowie einen Nintendo-Online-Zugang. "Auf unserem Instagram-Account @logged.in.festival wird es einen Aufruf geben. Anhand der Kommentare werden wir zehn Teilnehmer auswählen", so Lampe.

Und wenn es dann demnächst wieder auf die realen Rennpisten geht, ist SAT.1 weiterhin mit dabei. Hier findet ihr die Renntermine.

