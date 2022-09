Ex-DTM-Pilot Timo Glock und BMW trennen sich: Das hat der 40-Jährige am Mittwoch auf 'Instagram' bekanntgegeben. "Jedes Ende ist ein neuer Anfang", schreibt der Odenwälder, der 2013 nach seinem Formel-1-Aus bei Marussia zu den Münchnern gewechselt war, um in der DTM an den Start zu gehen.

"Ich danke BMW Motorsport für die zehn Jahre, die wir gemeinsam auf den besten Rennstrecken der Welt verbracht haben", so Glock. "Ich habe diese intensive Zeit in der DTM mit den wunderbaren Class-1-Autos und großartigen Siegen und Podestplätzen wirklich genossen."

Jetzt sei es aber "Zeit, weiterzuziehen", schreibt Glock, dessen BMW-Vertrag im Vorjahr nach dessen DTM-Aus verlängert wurde und der diese Saison in der italienischen GT-Meisterschaft gemeinsam mit Jens Klingmann und Robert Ravaglias Ceccato-Team um den Titel kämpft.

Spezieller Dank an Jens Marquardt

"Ich werde mein letztes Rennen in Mugello mit Ceccato Racing und der Legende Roberto Ravaglia genießen", kündigt Glock an.

"Ein spezieller Dank gilt Jens Marquardt, der auf diesem Weg die Schlüsselperson war", verweist der Rennfahrer auf den langjährigen BMW-Motorsportdirektor - und bedankt sich auch bei all seinen Teamkollegen in den zehn Jahren. "Da gibt es viele Geschichten, die ich vielleicht später mal erzählen werde - in einem Buch", so Glock, der in seinen 146 DTM-Rennen fünf Siege und 15 Podestplätze einfuhr.

Glock über seine BMW-Highlights

Die Höhepunkte seiner BMW-Karriere? "Eines der Highlights war mit Sicherheit das 24-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps mit Alex Zanardi", verweist Glock auf den Einsatz im Jahr 2015 im BMW Z4 GT3. "Das war eines der Rennen, die ich nie vergessen werde."

Aber auch in der DTM gab es einen klaren Höhepunkt: "Ich denke, jeder erinnert sich an den legendären Kampf gegen Gary Paffett am Hockenheimring im Jahr 2018. Jeder, der das gesehen hat, weiß, dass ich immer noch für diesen Sport brenne - und das immer tun werde."

Auch BMW Motorsport würdigte die gemeinsame Ära mit einem Posting auf 'Instagram': "Danke, Timo Glock, für zehn großartige gemeinsame Jahre und einige Momente, die wir nie vergessen werden! Wir wünschen dir das Beste für das nächste Kapitel auf deinem Weg!"

Was Glock, der bei den Sky-Formel-1-Übertragungen als Experte mitwirkt, in Zukunft machen wird, lässt er übrigens offen. Nach seinem DTM-Gaststart mit dem Ceccato-Team in Imola vor einigen Monaten hatte er sich noch Hoffnungen gemacht, wieder als Einsatzfahrer in die Traditionsserie zurückzukehren.

Erst vor wenigen Wochen gab BMW allerdings bekannt, dass der dreimalige DTM-Champion Rene Rast Audi verlässt und ab 2023 zum Fahrerkader der Münchner stoßen wird.