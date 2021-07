Klettwitz - Esmee Hawkey wird auch am Sonntag bei der DTM auf dem Lausitzring (das Rennen ab 13:00 Uhr live in SAT.1 und auf ran.de) wieder am Start sein.

Die T3-Mannschaft hat eine Nachtschicht eingelegt, um einen neuen Lamborghini Huracan GT3 für die Britin aufzubauen. Diesen Huracan setzt das Team normalerweise im ADAC GT Masters ein.

"Die Jungs haben einen Super-Job gemacht. Die haben gearbeitet bis heute Morgen um drei, um das Auto wieder so aufzubauen, oder das andere Chassis aufzubauen, damit sie heute fahren kann", lobt Teamchef Jens Feucht die Arbeit seiner Crew am ran-Mikrofon.

Die Mannschaft aus Dresden hat auch schon alle formellen Hürden genommen, wie Feucht weiter mitteilt: "Wir hatten heute Morgen schon die technische Abnahme. Der technische Kommissar war da und das Auto wurde mangelfrei abgenommen. Es gab also nichts zu beanstanden."

Feucht bedankte sich in diesem Atemzug auch bei den restlichen Teams, der ITR und der AVL, die allesamt dem Einsatz des Lamborghinis aus dem ADAC GT Masters zugestimmt haben.

Crash in der Steilkurve

Der Schritt wurde nötig, weil Hawkey im Samstags-Rennen in der Oval-Kurve "Turn 1" des Lausitzrings bei hoher Geschwindigkeit verunfallt war und in die Betonmauer am Streckenrand krachte. Die Fahrzeuge haben an dieser Stelle rund 250 Sachen auf dem Tacho.

"Ich bin in Kurve 1 gefahren und habe ein wenig Übersteuern festgestellt. Ich habe das Heck verloren. Ich habe noch versucht, mich zu fangen und bin ei bisschen vom Gas gegangen. Aber es ist dort so holprig. Ich bin auf eine Bodenwelle gestoßen und habe mich deshalb gedreht", beschrieb Hawkey den Unfall am Samstag während des Rennens bei ran.

Die Pilotin wurde nach dem Unfall zur vorsorglichen Untersuchung ins Medical-Centre gebracht, wo jedoch keinerlei Verletzungen festgestellt wurden. "Sie ist da und macht gerade Daten. Ich denke, dass sie nachher nochmal zeigen wird, zu was sie fähig ist", kündigte Feucht bereits an.

Alle News aus der Welt des Motorsports jetzt auf unserem neuen Instagram-Account ran__racing.

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.