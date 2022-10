München - Heftige Szenen beim Samstagsrennen der DTM-Titelentscheidung in Hockenheim: Das Rennen wurde in Runde sieben nach zahlreichen Crashes abgebrochen. Der heftigste Unfall passierte nach dem Restart am Ende der Safety-Car-Phase, als in der Mercedes-Arena Titelkandidat Thomas Preining und David Schumacher im Kampf um Platz sieben kollidierten.

Beide schlugen heftig in die Leitplanken ein, der Porsche und der Mercedes-AMG wurden an der Front komplett beschädigt. Gleichzeitig flog SSR-Porsche-Pilot Dennis Olsen nach einer Berührung mit Abt-Audi-Pilot Ricardo Feller ab und schlug rückwärts innen in den Reifenstapel ein. Dabei wurde der komplette Heckmotor des Porsche herausgerissen, der daraufhin zu brennen begann.

Das spektakuläre DTM-Finale - So. 13 Uhr live auf ProSieben

Insgesamt waren zu diesen Zeitpunkt bereits einige Autos aus dem Rennen: Die Grasser-Lamborghini-Piloten Clemens Schmid und Rolf Ineichen schlugen bereits in der ersten Kurve nach dem Restart ein.

Schumacher im Krankenhaus

HRT-Mercedes-Pilot Arjun Maini war bereits in der ersten Runde nach dem eigentlich Start am Anfang der Parabolika gecrasht und hatte damit Safety-Car-Phase ausgelöst. Piloten wie Schubert-BMW-Fahrer Philipp Eng übten nach dem Abbruch heftige Kritik an den DTM-Restarts in Indianapolis-Formation, die die diese Saison bereits mehrmals für Chaos gesorgt hatten.

Die Rennleitung gab nach dem Abbruch bekannt, dass alle sechs verunfallten Piloten im Medicalcenter vorsorglich durchgecheckt wurden und nach erstem Eindruck okay sind. David Schumacher wurde aber für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Zudem zog sich ein Sportwart eine Unterarmverletzung zu. Das sei bei einem Sturz geschehen, der keine direkte Folge der Unfälle gewesen sei.

Zum Zeitpunkt des Abbruchs führte Walkenhorst-BMW-Pilot Marco Wittmann vor Winward-Mercedes-Pilot Lucas Auer, der von der Pole gestartet war. Auf den Plätzen drei bis fünf lagen mit Abt-Audi-Pilot Rene Rast, HRT-Mercedes-Fahrer Luca Stolz, Grasser-Lamborghini-Mann Mirko Bortolotti und DTM-Leader Sheldon van der Linde im Schubert-BMW vier Titelkandidaten.

Beim Restart nicht mehr dabei sind zudem Nick Cassidy (AF Corse), Mikael Grenier (GruppeM Racing) und Marius Zug (Attempto Racing).

