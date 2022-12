Sheldon van der Linde hat sich im Schubert-BMW den DTM-Titel 2022 gesichert und damit im Alter von nur 23 Jahren eine hochkarätige GT3-Meisterschaft gewonnen. Der BMW-Pilot hat nicht lange gebraucht, um mit den Spitzenfahrern mitzuhalten, was er auch seiner hervorragenden Ausbildung zu verdanken hat. Eine Station war Land - und das Team aus Rheinland-Pfalz erinnert sich gerne an die Momente mit dem Südafrikaner.

"Sheldon ist ein absolutes Ausnahmetalent", sagt Teammanager Christian Land. "Ich kann mich noch sehr genau an unsere Anfänge erinnern. Noch zu jung, um einen Mietwagen zu bekommen, aber schon abgebrüht wie ein Vollprofi."

"Er mag damals vielleicht noch ein Rohdiamant gewesen sein, doch er entwickelte sich extrem schnell weiter", fiel Land schon damals auf. Deshalb schnappte sich BMW im Jahr 2019 das Talent und brachte es in seinem Werkskader unter - van der Linde war damals nur 19 Jahre alt.

"Unser erstes gemeinsames Rennen war das Petit Le Mans 2017 [in der amerikanischen IMSA-Serie], daran kann ich mich noch gut erinnern", sagt Sheldon van der Linde über seine Zeit im Land-Audi. "Der Sieg dort war mein erster und mit Abstand größter Erfolg zu diesem Zeitpunkt. Dank Land bekam ich erst die Chance auf einen Werksfahrerplatz." Mit gerade einmal 18 Jahren gehörte der Südafrikaner damals zu den jüngsten Piloten in der IMSA-Serie.

"Was sicherlich auch ein Risiko war, denn im Langstreckenbereich braucht es vor allem Erfahrung", ergänzt Land. "Doch wer uns kennt, weiß, dass das Erkennen und Fördern von Talenten besonders wichtig für uns ist. Sheldon war eines dieser Talente."

Mit Land fuhr van der Linde daraufhin weiter in ausgewählten Rennen in der IMSA-Serie, im ADAC GT Masters und in anderen GT3-Serien. Sein Weg brachte ihn in die USA auf Strecken wie Daytona, Sebring, Watkins Glen und Road Atlanta.

Davon wird van der Linde im Jahr 2023 profitieren, da er von BMW für den Einsatz im nagelneuen LMDh-Boliden ausgewählt wurde. Der 23-Jährige macht also den Schritt vom GT-Sport in die Prototypen-Spitzenklasse (GTP) der IMSA-Serie.

"Die Leidenschaft im Team und die Führung waren für mich immer etwas ganz Besonderes", dankt er dem Land-Team. "Ich habe mich vom ersten Moment an extrem wohl gefühlt. Und genau das sorgt am Ende des Tages für die Leistung auf der Rennstrecke."