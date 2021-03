München - Wie WINWARD Racing offiziell bekanntgegeben hat, startet das deutsch-texanische Motorsport-Team in der Saison 2021 in der DTM. Die Piloten des Rennstalls sind Lucas Auer und Philip Ellis.

WINWARD Racing wird mit zwei Mercedes AMG-GT3 an den Start gehen.

Für den 28 Jahre alten Österreicher Auer bedeutet die Teilnahme seine insgesamt sechste Saison in der renommierten Rennklasse, bislang gelangen ihm in 73 Rennen fünf Siege. Zudem startete er neunmal von der Pole Position.

Auer und Ellis fahren für WINWARD Racing

Auers Kollege Philip Ellis wird hingegen sein Debüt in der DTM feiern. Zuletzt siegte der 26-Jährige bei den legendären 24 Stunden von Daytona in der GTD-Rennklasse.

"Auch wenn wir natürlich viel Erfahrung mit GT3-Rennwagen haben, ist die DTM für uns Neuland und eine große Herausforderung. Wir werden all unsere Energie und Kompetenz in die Waagschale werfen müssen, um in dieser traditionsreichen Rennserie erfolgreich zu sein", wird WWR-Teamchef Christian Hohenadel zitiert.

Der Auftakt in die DTM-Saison 2021 findet vom 18. bis 20. Juni in Monza, Italien statt. Insgesamt sind acht Rennen geplant, unter anderem auch am Nürburgring in Deutschland.

