München - Nach acht Jahren Pause wird 2021 wieder eine Frau in der DTM am Start sein: Sophia Flörsch feiert ihre DTM-Premiere.

Die 20-jährige Münchnerin hat erst vor wenigen Tagen im Zuge der Formel-1-Tests in Bahrain angedeutet, dass sie kein drittes Jahr in der Formel 3 plane, zumal kaum noch attraktive Plätze frei sind.

Und dass sie ihr zweites Rennprogramm neben dem LMP2-Projekt in der WEC bald verkünden werde.

Jetzt ist bekannt: Ziel von Flörsch ist das amtierende DTM-Meisterteam Abt!

😀❤️



Im Abt-Audi (585 PS): Fix! Sophia Flörsch (20) startet in der DTM https://t.co/3NsGw6YQ8g — Sophia Floersch (@SophiaFloersch) March 19, 2021

Abt schickt "mehrere" Audi R8 LMS ins Rennen

Aber hat die Truppe aus Kempten nicht bereits ihr DTM-Engagement mit zwei Audi R8 LMS GT3 und dem Pilotenduo Mike Rockenfeller und Kelvin van der Linde bekanntgegeben?

Korrekt, doch am Donnerstag kommunizierte der traditionsreiche Audi-Veredler in einer Pressemitteilung zum bevorstehenden 125. Geburtstag, man werde "in der 2021er DTM-Saison in Eigenregie gleich mehrere Audi R8 LMS ins Rennen um Siege und Titel" schicken.

Flörschs Abt-Verbindung naheliegend

Dazu kommt, dass das professionelle Team rund um Sportdirektor Thomas Biermaier und den für Einsatz und Technik verantwortlichen Florian Modlinger auch die Kapazitäten hat, ein drittes Auto einzusetzen - zumal man im Vergleich zum Rosberg-Team im Winter kein Personal kündigen musste.

Das DTM-Umfeld ist für Flörsch alles andere als fremd, denn sie war bereits im Vorjahr bei der Präsentation des DTM-Electric-Projekts beim Saisonfinale in Hockenheim als Pilotin vor Ort und ist Markenbotschafterin des neuen DTM-Partners und Seriensponsors Schaeffler.

Die Verbindung zu Abt ist naheliegend, denn der Automobilzulieferer aus Herzogenaurach ist auch beim gemeinsamen Formel-E-Projekt mit Audi als wichtiger Partner an Bord und zeichnete in der Vergangenheit sogar für den Antriebsstrang des Boliden verantwortlich.

Nur eine Überschneidung mit WEC

Aber lässt sich Flörschs LMP2-Programm in der WEC beim Richard-Mille-Team mit den Kolleginnen Beitske Visser und Tatjana Calderon überhaupt mit der DTM vereinbaren? Aktuell gibt es nur eine Überschneidung der beiden Kalender - und zwar ausgerechnet beim 24-Stunden-Klassiker von Le Mans am 21. und 22. August, der mit dem DTM-Wochenende auf dem Nürburgring kollidiert.

Dafür müsste man also eine Lösung finden. Doch Flörsch ist nicht die einzige Pilotin, die diese Saison von einer Terminkollision betroffen ist, zumal die Kalender wegen der hartnäckigen Coronavirus-Krise alles andere als in Stein gemeißelt sind. Und es zu weiteren Verschiebungen und auch Absagen kommen könnte.

Mit Flörsch geht die elfte Frau in der DTM-Historie an den Start. Die bislang letzten weiblichen Vertreterinnen in der Traditionsserie waren Susie Wolff und Rahel Frey im Jahr 2012. Die Schweizerin trat damals übrigens auch für das Abt-Team an.

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.