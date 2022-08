München/Watkins Glen - Normalerweise gibt man mit 38 Jahren nicht mehr allzu viele Debüts in seiner professionellen Karriere. Mike Rockenfeller hat jedoch in diesem Alter am Wochenende noch ein erstes Mal gefeiert.

Der ran racing-Experte (Das DTM-Wochenende auf dem Nürburgring vom 26. bis 28. August live auf ProSieben und ran.de) war beim NASCAR-Rennen in Watkins Glen im Bundesstaat New York unterwegs. Der Ex-DTM-Champion erreichte bei seinem Debüt den 30. Platz mit seinem Chevrolet Camaro.

Rockenfeller: "Es war eine wilde Erfahrung"

Zwischenzeitlich war der ehemalige DTM-Racer sogar auf Platz vier vorgedrungen. "Wenn mir das jemand vorher gesagt hätte, ich hätte es niemals geglaubt", so der 38-Jährige. Doch eine Kollision sowie ein später Boxenstopp ließen ihn auf Rang 30 zurückfallen. Das war immerhin noch drei Plätze besser als seine Startposition.

Trotzdem ordnet Rockenfeller die Erfahrung positiv ein. "In all meinen Jahren als Rennfahrer ist es wohl eine der wildesten Erfahrungen die ich je gemacht habe", erklärt der Mann aus Neuwied.

Sein nächstes Rennen im NASCAR-Sprint-Cup bestreitet Rockenfeller am 8. und 9. Oktober, dann macht der Zirkus halt in Charlotte, North Carolina. Dann peilt der ran-Experte eine bessere Platzierung an als 30.

