von Mike Stiefelhagen

Am Wochenende vom 26. bis zum 28. Mai startet die DTM in Oschersleben (live auf ProSieben und ran.de) in die neue Saison.

Vorab spricht Ralf Schumacher - dessen Sohn David auch in diesem Jahr für das WINWARD-Team von Mercedes fährt - mit ran über die Favoriten und den Wechsel zum ADAC.

Das Interview in Video-Form findet ihr hier.

Ralf Schumacher über die "neue" DTM und Sohn David

ran: Am Wochenende vom 26. bis zum 28. Mai startet die DTM in Oschersleben in die neue Saison. Ihr Sohn David Schumacher ist wieder für WINWARD-Mercedes dabei. Wie hat er die letzte Saison verarbeitet und wie geht er in die kommende?

Ralf Schumacher: Es war ein schweres Jahr für ihn. Zum Ende gab es viel Positives, aber keine Ergebnisse. Sein Speed war aber deutlich besser. Er bleibt beim gleichen Team, er wird dadurch sicherer, selbstbewusster und hat mehr Erfahrung. Die Tests laufen ordentlich, deswegen hoffe ich auf Punkte. Im Zwei-Mann-Team mit Lucas Auer kann er sich super orientieren. Auer war letzte Saison der beste Mercedes-Fahrer. Mal sehen, wie David sich noch steigert.

ran: Sheldon van der Linde wurde DTM-Champ, hat mit Rene Rast jetzt einen namhaften Partner als BMW-Teamkollegen bekommen. Wird BMW wieder das Maß aller Dinge sein, wenn es um die Meisterschaft geht?

Schumacher: BMW hat durch das neue Konzept generell die meiste Luft nach oben. Das Thema BoP wird das Schlüsselwort sein. Porsche wird, denke ich, auch gut, da möchte man ja auch, dass die vorne eine Rolle spielen. Es wird spannend.

ran: Sie beschwerten sich im vergangenen Jahr häufig über die DTM-Rennleitung und zweifelten gewisse Regeln an. Wie bewerten Sie den Schritt der DTM, jetzt mit dem ADAC zusammenzuarbeiten?

Schumacher: Es kann nur besser werden. Es kann nur professioneller werden. Auch wenn man es Gerhard Berger hätte zutrauen können, dass er es hier und da besser macht. Aber hat er nicht. Und auch der Abschied war unglücklich. Für die DTM kann es nur bergauf gehen.