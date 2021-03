Motorsport

DTM-Chef Berger wünscht sich Scheider-Comeback

In der dritten Ausgabe des ran racing Motorsport-Podcasts im Jahr 2021 begrüßen Matthias Killing, Edgar Mielke und Timo Scheider als Gast in der Runde Gerhard Berger. Das Quartett taucht diesmal in die DTM der Zukunft ein.