München - Das Saisonfinale der DTM am Norisring steht an (Samstag und Sonntag ab 13 Uhr live in SAT.1 und auf ran.de) und als wäre das nicht schon Spektakel genug, kommt es auch noch zum großen Showdown innerhalb der ran racing-Crew!

Matthias Killing und Eddie Mielke werden sich in zwei BMW M2 Cup-Rennwagen ein Rennen liefern.

Konnte Killing das freie Training in Spielberg noch für sich entscheiden, wird es jetzt spannend zu sehen sein, wie sich die beiden im wirklich direkten Duell Rad an Rad auf der engen Strecke am Norisring schlagen.

Das Fahrerlager der DTM und die ran racing-Crew werden natürlich LIVE dabei sein und mitfiebern!

