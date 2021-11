München - Lamborghini goes DTM. Das Grasser Racing Team wird in der kommenden DTM-Saison (live auf ProSieben und ran.de) mit insgesamt vier Lamborghinis an den Start gehen.

Dies verriet Serienmanager Frederic Elsner in der neuen Ausgabe des ran racing-Podcasts.

"Für die DTM ist das eine großartige News", freute sich Elsner, der die genauen Fahrer noch nicht kenne. Aber: "Insgesamt glaube ich, dass wir 2022 mehr Fahrer in der DTM haben werden als dieses Jahr."

DTM: Teamorder soll verboten werden

Und Eslner gab Matthias Killing und Eddie Mielke gleich noch eine weitere exklusive Vorab-Information - Stichwort: Teamorder. "Es wird eine Regelanpassung geben. Wir wollen, dass nächstes Jahr so etwas wie am Norisring nicht mehr passiert, wir wollen das verbieten."

Mit so vielen spannenden Informationen ist das Reinhören in die neue ran racing-Podcast-Folge absolut Pflicht.

Die neue Folge von ran racing - der Motorsport Podcast immer dienstags kostenlos auf FYEO und allen Podcast-Plattformen sowie über diesen Link >>

Alle News aus der Welt des Motorsports jetzt auf unserem neuen Instagram-Account ran__racing.

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.