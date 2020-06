DTM

Ab 13 Uhr live: ranTALK - Neues zur DTM 2020 mit Gerhard Berger

Die neue DTM-Saison 2020 steht trotz Corona-Krise endlich in den Startlöchern - allerdings wird sich in diesem Jahr aufgrund der Pandemie so einiges ändern, die Fans dürfen sich über diverse Überraschungen freuen. Der ranTALK zur neuen DTM-Saison ab 13 Uhr live auf ran.de und auf Facebook unter @ransport.