Salzburg/München - Nach zwei Jahren Pause kehrt Red Bull in der Saison 2021 mit zwei Ferrari 488 GT3 Evo 2020 in die DTM (live in SAT.1 und auf ran.de) zurück. AF Corse, dreifacher Sieger der "24 Stunden Le Mans", bereitet die Boliden auf ihre Renneinsätze vor.

Seit dem Sieg in seinem Debüt-Rennen 2016 hat der 488 GT3 mit Turbomotor innerhalb kürzester Zeit eine steile Karriere hingelegt und ist zu einem der erfolgreichsten Modelle in der Geschichte von Ferrari aufgestiegen. Aktuell hat der Rennwagen bei 636 Rennen - inklusive der "Gulf 12 Hours" im Januar - in Gesamt- und Klassenwertungen 355 Siege, 640 Podiumsplätze und 91 Meisterschaften eingefahren.

Das AF Corse Team feierte neben seinen Siegen in Le Mans auch zahlreiche Titel in der Langstrecken-Weltmeisterschaft.

"Nur ein Ziel: Sieg"

"Diese Idee verdanken wir Gerhard Berger. Mit Red Bull haben wir uns relativ schnell geeinigt und blicken jetzt mit großem Enthusiasmus auf die Zusammenarbeit", freut sich Teamchef und Eigentümer Amato Ferrari auf die neue Herausforderung - und versichert: "Wir haben nur ein Ziel: den Sieg. Angesichts der beteiligten Marken sind alle Voraussetzungen für einen Erfolg gegeben."

Red Bull war in der DTM zuletzt an der Seite des zweifachen Champions Mattias Ekström engagiert und begleitete den Schweden bis zu seinem DTM-Karriereende. Ab sofort wird Liam Lawson (NZL) eine komplette Saison im Red Bull Cockpit fahren. Alexander Albon (THA) und Nick Cassidy (NZL) teilen sich das zweite Auto in den Farben der Red Bull Premium-Modemarke AlphaTauri.

"Sowohl Red Bull als auch Ferrari sind führende Global Player, die in der Welt des Motorsports und darüber hinaus für absoluten Erfolg stehen. Wir freuen uns sehr, diese beiden Top-Marken in einem einzigartigen Projekt in der DTM zu vereinen, wo sie mit gebündelter Kraft um den Sieg in dieser prestigeträchtigen Meisterschaft kämpfen", so DTM-Boss Gerhard Berger.

Und: "Besonders vielversprechend ist die beispiellose Zusammenarbeit dreier hochkarätiger Fahrer: Der Formel-1-Pilot und Podest-Finisher Alex Albon, der GT-Profi und mehrfache Rennsieger Nick Cassidy sowie das Nachwuchstalent Liam Lawson in einem Team - das ist eine perfekte Mischung, die in der kommenden DTM-Saison für jede Menge Spannung sorgen wird."

Vier Rennen in Deutschland

Mit dem Wechsel zu leistungsstarken GT-Sportwagen und der Orientierung hin zu globalen GT3-Reglements sind die Erwartungen an die DTM hoch. Das Alleinstellungsmerkmal der Serie - zwei 55-minütige Sprintrennen plus eine Runde, ohne Fahrerwechsel - bleibt erhalten. Als Teil des neuen Reglements verspricht vor allem der rollende Start spektakuläre Action.

Der DTM-Kalender 2021 umfasst acht Rennwochenenden: vier in Deutschland und vier weitere in anderen Teilen Europas. Der Saisonauftakt von 18. bis 20. Juni in Monza ist gleichzeitig das Heim-Rennwochenende von AF Corse. Die Heimrennen von Red Bull finden von 3. bis 5. September auf dem Red Bull Ring in Österreich statt. Das traditionelle Saison-Finale steigt von 1. bis 3. Oktober auf dem Hockenheimring.

