Nürburg – Rene Rast kann die Vorfreude nicht verbergen, als er gemeinsam mit ran den Track Walk auf dem Nürburgring vornimmt. Denn das Warten hat ein Ende. Es geht wieder ins Auto. Zurück auf die Strecke. Und ab in den Titelkampf.

Das Kribbeln ist wieder da. Endlich wieder Gänsehaut, Lampenfieber, Anspannung. Die ganze Palette an Motorsport-Emotionen.

Denn die DTM kehrt an diesem Wochenende am legendären Nürburgring (die DTM live und exklusiv auf ProSieben und ran.de) mit Vollgas aus der Sommerpause zurück.

Dabei hatte Rast in den vergangenen beiden Wochen genug Action für eine ganze Saison. Erst der angekündigte Audi-Abschied zum Saisonende, dann der Wechsel zu BMW, und obendrauf noch das Formel-E-Engagement mit McLaren – der komplette Rast-Wahnsinn in der Sommerpause.

Rene Rast: "Es kann noch viel passieren"

Im Fokus hat der 35-Jährige nun aber den Titelkampf. Denn der nimmt ab dem Nürburgring so richtig Fahrt auf. Mirko Bortolotti (Grasser-Lamborghini) führt mit 89 Punkten vor Sheldon van der Linde (80/Schubert-BMW) und dem dreimaligen Champion Rast (79/Abt-Audi).

"Die vierte Meisterschaft ist immer das Ziel gewesen", sagte Rast ran, "und jetzt will man es auch durchziehen. Aber wir sind erst bei der Hälfte, es kann noch viel passieren. Ein schlechtes Wochenende, und man kann auf Platz zehn zurückfallen." Doch eingefleischte DTM-Fans wissen: Rast ist der Endspurtkönig. Anhänger der Traditions-Rennserie wissen aber auch: Alles ist möglich: In den ersten acht Rennen gab es sieben verschiedene Sieger.

Funfact: Spitzenreiter Bortolotti gehört (noch) nicht dazu. Er weiß, worauf es ankommt: "Punkte entscheiden die Meisterschaft, nicht die Siege.". Heißt: "In den noch ausstehenden acht Rennen zählt jeder Punkt. Wir werden nichts ändern und wie in der ersten Saisonhälfte Rennen für Rennen, Tag für Tag fokussiert angehen."

Nicht nur das Top-Trio kämpft um den Titel, auch andere Fahrer können und wollen noch ein Wörtchen mitreden. "Wir wollen mehr, wir fangen an, den BMW M4 besser zu verstehen. Ich hoffe, dass wir noch mitmischen können", kündigte zum Beispiel Marco Wittmann (BMW-Walkenhorst) bei ran an. Das kann man bei dem zweimaligen Champion durchaus als Kampfansage verstehen. Soll heißen: Bietet sich eine Chance, ist der Fürther zur Stelle.

Theo Oeverhaus schreibt Geschichte

Für Schlagzeilen sorgen wird auch DTM-Rookie Theo Oeverhaus, denn der 17-Jährige wird am Samstag im ersten Rennen (ab 13:00 Uhr live und exklusiv auf ProSieben und ran.de) der jüngste Fahrer in der Geschichte der DTM sein. "Ich will keine Fehler machen, und wenn ich am Ende in die Top 20 fahre, wäre das prima", sagte er. Oeverhaus startet in einem BMW von Walkenhorst: "Für mich geht in ein Traum in Erfüllung."

Auch er kann die Vorfreude nicht verbergen. Endlich wieder DTM. Mit Vollgas.

