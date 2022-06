DTM

Sand im Getriebe! Rast nach Kiesbett-Ausflug raus

Jede Menge Ausfälle gleich zu Beginn des Rennens am Sonntag in Imola. Auch der deutsche Rene Rast, der am Samstag noch gewonnen hatte, muss das Rennen nach einem Ausflug ins Kiesbett abbrechen.

