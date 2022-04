München - Die DTM (live auf ProSieben und ran.de) darf sich in dieser Saison auf einen der bekanntesten Namen der Motorsportwelt freuen. Der neunmalige Rallye-Weltmeister Sébastien Loeb wird beim Saisonauftakt im portugiesischen Portimão vom 29. April bis im 1. Mai an den Start gehen.

Der Elsässer ersetzt an dem Wochenende den Neuseeländer Nick Cassidy im Team Red Bull AlphaTauri AF Corse, weil dieser aufgrund eines weiteren Engagements gebunden ist. Damit nimmt "Super Séb" im Ferrari 488 in Alpha-Tauri-Lackierung Platz, Felipe Fraga sitzt im Red Bull Ferrari.

Loeb erwartet "spannende Herausforderung"

Weil er offizieller Ersatzfahrer ist, kann Loeb sogar Punkte sammeln. "Die DTM ist eine berühmte Meisterschaft, und als sich mir die Gelegenheit bot, daran teilzunehmen, habe ich sie natürlich ergriffen", erklärte der 48-Jährige, der diesmal entgegen seiner langjährigen Gewohnheit ohne Beifahrer auskommen muss: "Es ist eine spannende Herausforderung, weil der Fahrstil völlig anders ist."

Weiter erklärte die Rallye-Ikone: "Mein Ziel wird es sein, meinen Rhythmus so gut wie möglich zu finden, und ich werde versuchen, meine Erfahrung zu nutzen, um dem Team gutes Feedback zu den Einstellungen des Autos zu geben."

Loeb freut sich auf "wirklich schnelle, schöne Autos".

Berger verspricht "echtes Highlight"

Dem prominenten Starter fiebert auch Gerhard Berger entgegen. "Den erfolgreichsten Rallyefahrer aller Zeiten bei unserem Saisonauftakt in Portimão dabei zu haben, ist ein echtes Highlight, auf das sich die Fans freuen können", frohlockt der DTM-Boss: "Ich bin mir sicher, dass ein Champion seines Kalibers hochmotiviert an die Rennstrecke kommen wird."

Insgesamt umfasst die Saison 16 Sprintrennen. Erster offizieller Termin sind die Testfahrten auf dem Hockenheimring am Dienstag und Mittwoch. Getestet wird außerdem am 26. und 27. April in Portimão. Wenige Tage später gibt sich dann der Ralley-Rekordweltmeister die Ehre.

