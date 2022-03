München - "Wir haben mit der DTM noch eine Rechnung offen", sagt AF-Corse-Sportdirektor Ron Reichert vor dem DTM-Saisonstart 2022.

Das Red-Bull-Team und auch Ferrari haben sich lange mit einem Ausstieg aus der DTM beschäftigt, nachdem ihnen der Titel nach dem dramatischen Saisonfinale 2021 auf dem Norisring in letzter Sekunde aus den Händen geglitten war. Jetzt bläst das Team zum Angriff.

AF Corse startet 2022 mit Fraga und Cassidy

"Ich denke, es ist klar, dass nachdem man so knapp die Fahrermeisterschaft verpasst hat, man die natürlich auch holen will. Deswegen ist für dieses Jahr das Ziel ganz klar, beides zu schaffen", so Reichert, der sowohl auf den Fahrer- als auch auf den Teamtitel abzielt.

Für die Saison 2022 hat AF Corse zwei Pfeile im Köcher: Felipe Fraga und Nick Cassidy, die es in der Meisterschaft richten sollen.

"Es ist einfach eine Schande für den Sport, was heute wieder auf der Rennstrecke passiert ist", polterte Reichert damals bei ran nach dem Saisonfinale in Nürnberg, bei dem Liam Lawson von Kelvin van der Linde ins Aus befördert worden war.

Revanche für das Saisonfinale 2021

Deshalb holte Maximilian Götz - auch mit Hilfe der Mercedes-Stallorder - den Titel. AF Corse, Red Bull und Ferrari erwägten darum einen Rückzug aus der Serie, doch statt den Kopf in den Sand zu stecken, hat das Team die Titel klar als Ziel formuliert.

Der Rennstall hat dafür zwei brandneue Ferraris angeschafft, die bereits in Spielberg im Privattest auf der Strecke waren und vom neuen Fahrerduo des Ferrari-Rennstalls gefahren wurden. "Ich denke, dass wir da eine ganz starke Fahrerpaarung haben", so Reichert.

"Bei Nick hat jeder am Norisring gesehen: Der steigt ins Auto ein und ist sofort vorne mit dabei. Felipe ist bei vielen etwas unterm Radar durchgeschwommen. Er fährt in Amerika und Brasilien und ist dort überall super stark."

Größer und enger: Die Rekord-DTM 2022

Den verlorenen Titel aus dem Jahr 2021 in der anstehenden Saison nach Hause zu holen, wird für die Ferrari-Mannschaft aber kein einfaches unterfangen, da sich das Feld der DTM noch einmal deutlich gesteigert hat.

Ein Rekordfeld von 29 Fahrern wurde seitens der Serie erst kürzlich entschieden, weshalb Reichert einen "sehr ausgeglichenen Wettbewerb" in der DTM erwartet. AF Corse wird in der Saison 2022 sicher nichts geschenkt bekommen ...

