München (SID) - Die Münchner Rennfahrerin Sophia Flörsch wechselt in die DTM. Dort wird die 20-Jährige für das Team Abt im Audi R8 LMS starten, dies teilte der Rennstall am Montag mit. Flörsch hat bei Abt prominente Unterstützung: Der frühere DTM-Champion Mike Rockenfeller (Neuwied) und der Südafrikaner Kelvin van der Linde, zweimal Meister im ADAC GT Masters, fahren ebenfalls für das Traditionsteam aus dem Allgäu.

"Ich freue mich riesig, in der DTM an den Start zu gehen", sagte Flörsch: "Ich bin sehr stolz, dass ich die Chance bekomme, mich gegen ein so starkes Fahrerfeld zu beweisen."

Flörsch war 2016 und 2017 in der ADAC Formel 4 am Start, später wechselte sie in die Formel 3. Ende 2018 war sie in Macau in einen schweren Unfall verwickelt, bei dem sie Verletzungen an der Wirbelsäule erlitt und operiert werden musste. Flörschs Karriere stand auf dem Spiel, sie kämpfte sich aber zurück und ging unter anderem bei den 24 Stunden von Le Mans an den Start.

Die DTM erlebt in diesem Jahr eine Zäsur. Statt der teuren "Class-One-Prototypen" setzt die Serie in der am 18. Juni beginnenden Saison auf GT3-Fahrzeuge. Diese sind in verschiedenen Serien weltweit im Einsatz, unter anderem im ADAC GT Masters.