München - Mit einem belgisch-norwegischen Fahrergespann wird das Team SSR Performance seine erste komplette DTM-Saison bestreiten (alle Rennen der Saison 2022 live auf ProSieben und ran.de). Wie die Münchner bekanntgaben, greifen Werksfahrer Laurens Vanthoor und Vertragsfahrer Dennis Olsen in den beiden Porsche 911 GT3 R ins Lenkrad.

Stefan Schlund, Geschäftsführer von SSR Performance, zeigte sich "überaus zufrieden mit der Auswahl und der Bereitstellung der Fahrer von Porsche für dieses Projekt".

Vanthoor feierte bereits Titel in den IMSA-GTLM- und GTD-Wertungen, gewann den FIA-GT-Weltcup und triumphierte bei den 24-Stunden-Rennen von Le Mans, von Spa-Francorchamps, auf dem Nürburgring und von Dubai. Olsen siegte schon beim Zwölf-Stunden-Rennen von Bathurst und den neun Stunden von Kyalami.

DTM 2022: Vanthoor erwartet "sehr starke Konkurrenz"

"Das Team hat sich in so kurzer Zeit einen Namen im Sport gemacht und ich freue mich darauf, nun mit ihnen zu arbeiten", frohlockt der 30-jährige Belgier Vanthoor: "Es wird mit Sicherheit keine einfache Saison, weil die Konkurrenz sehr stark ist. Dennoch haben wir den Anspruch, erfolgreich zu sein."

Derweil freut sich der 25-jährige Olsen auf "eine tolle Herausforderung, in einem so starken Fahrerfeld an den Start zu gehen".

Der Norweger wird der erste DTM-Pilot aus dem skandinavischen Land sein, wie Frederic Elsner betont. Der Director Event & Operations der DTM-Organisation ITR erwartet einiges: "Die Erfolge des Teams sprechen für sich und die Vergangenheit hat gezeigt, dass mit dem Team zu rechnen ist. SSR Performance geht mit einem in der GT-Szene bekannten Fahreraufgebot in die Saison."

