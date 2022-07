München/Nürnberg - Was sich beim DTM-Samstagsrennen auf dem Norisring in Nürnberg abgespielt hat, war ein wahres Destruction Derby! Und nur einer behielt dabei einen kühlen Kopf: Der von Startplatz zwei ins Rennen gegangene Bernhard-Porsche-Pilot Thomas Preining triumphierte nach drei Safety-Car-Phasen und einmal Full-Course-Yellow vor SSR-Markenkollege Dennis Olsen, der das starke Porsche-Ergebnis komplettierte.

Der Norweger überholte den lange auf Platz zwei liegenden Abt-Audi-Piloten Rene Rast nach einigen Berührungen kurz vor Schluss. Vierter wurde SSR-Porsche-Pilot Laurens Vanthoor, auf Platz fünf landete Philipp Eng als bester BMW-Pilot, Sechster wurde AMG-Lokalmatador Maximilian Götz.

Schon beim Startcrash in der Grundigkehre, bei dem es nach einer Kollision zwischen Mercedes-AMG-Pilot Arjun Maini und Grasser-Lamborghini-Ersatzmann Franck Perera zu einer Kettenreaktion kam, wurden zahlreiche Boliden aus dem Rennen gerissen. Doch es ging in einer ähnlichen Tonart weiter - und durch die wilde Fahrweise gab es kaum einen Re-Start, der nicht wieder in einer Neutralisierung endete.

Am Ende blieben nur elf von 27 Boliden übrig - und Titelkandidaten wie DTM-Leader Sheldon van der Linde, der in der Meisterschaft die Führung verteidigt, Mirko Bortolotti, Lucas Auer oder Nico Müller erreichten nicht das Ziel.

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.