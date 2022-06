München - Timo Glock meldet sich in Imola in der DTM zurück! Am dritten Rennwochenende dieser Saison (17. bis 19. Juni live auf ProSieben und ran.de) pilotiert der ehemalige Formel-1-Fahrer einen BMW M4 des Ceccato-Teams von DTM-Legende Roberto Ravaglia.

Der Odenwälder spricht von einer "coolen Story" und stellt fest: "Der neue M4 passt gut zu mir."

2022 ist der BMW-Werksfahrer eigentlich in der italienischen GT-Meisterschaft am Start, weshalb er sich erst mit den in der DTM genutzten Michelin-Reifen vertraut machen muss: "Die Möglichkeiten zur Vorbereitung sind gering, weil aufgrund der allgemeinen Lieferschwierigkeiten Reifen nur sehr begrenzt verfügbar sind."

Glock freut sich auf "tolle Geschichte"

Als besondere Aufgabe für sein Team sieht Glock den "Boxenstopp auf Zeit". Alles in allem werde es eine "riesige Herausforderung, aber eine tolle Geschichte, auf die ich mich wirklich sehr freue".

Bislang stehen in neun DTM-Jahren 146 Rennteilnahmen und fünf Siege für den 40-Jährigen zu Buche.

Ravaglia verweist auf Jubiläum des BMW M4

Teamchef Ravaglia fiebert auch seiner ganz persönlichen Rückkehr in die Serie entgegen: "Es ist wirklich aufregend, nach so vielen Jahren wieder in der DTM zu sein. Ich kenne den Nervenkitzel von 1989, als ich die DTM als Fahrer gewonnen habe."

Es sei "Glück", auf der "legendären Rennstrecke von Imola" mitzufahren, "vor allem im Jahr des 50-jährigen Jubiläums von BMW M", frohlockt der sechsmalige DTM-Rennsieger.

Ravaglia: "Glock ist super motiviert"

Für das Gastspiel verspricht er: "Unsere Motivation ist sehr hoch, wir werden alles geben." Zuversicht schöpft der 65-Jährige aus zwei Gründen: "Ich weiß, dass ich auf ein konkurrenzfähiges Auto wie den BMW M4 und einen super motivierten Fahrer wie Timo Glock zählen kann."

In Italien war Glock gemeinsam mit Werksfahrer-Kollege Landsmann Jens Klingmann zum Auftakt in Monza ein Rennsieg und ein zweiter Platz gelungen. Am Selbstvertrauen dürfte es also nicht mangeln.

Alle News aus der Welt des Motorsports und spannende Einblicke hinter die Kulissen auf unserem Instagram-Account ran__racing.

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.