Den 27. August 2022 werden Kelvin und Sheldon van der Linde sicherlich nie mehr in ihrem Leben vergessen. Die beiden Brüder aus Südafrika erreichten nämlich beim Samstagsrennen der DTM auf dem Nürburgring Historisches.

Erstmals in der Geschichte der Serie belegte ein Bruderpaar in einem Rennen die Plätze eins und zwei. Sheldon van der Linde holte im Schubert-BMW mit der #31 seinen dritten Saisonsieg, Kelvin van der Linde gelang im Abt-Audi #3 eine beeindruckende Aufholjagd. Nach dem Rennen zeigten sich beide dementsprechend emotional.

Sheldon van der Linde spricht vom "schönsten Tag meines Lebens" und ergänzt: "Es ist sehr besonders, zusammen auf dem Podium zu stehen. Natürlich war das schon seit Saisonbeginn das Ziel. Ich dachte nicht, dass es heute soweit wäre, und das macht es so besonders." Tatsächlich kam der Doppelschlag der beiden Südafrikaner überraschend.

Das lag an der Ausgangsposition: Da das Qualifying (und beinahe auch das Rennen) dem dichten Nebel zum Opfer fiel, bestimmte der Meisterschaftsstand die Startaufstellung. Hier lag Sheldon van der Linde auf der zweiten Position, Kelvin van der Linde jedoch nur auf P13. Und es ging am Start noch deutlich weiter nach hinten für den Audi-Fahrer.

Kelvin van der Linde setzt auf die richtige Strategie

"Vor allem die erste Runde war sehr chaotisch. Da bin ich von P13 auf P20 zurückgefallen, weil ich einfach wieder versucht habe, mich vom Chaos fernzuhalten. Ich habe einfach versucht, mein Rennen und meine Pace zu fahren", berichtet er.

Und genau das hat Kelvin van der Linde getan - mit der goldrichtigen Strategie an diesem Tag. Der Südafrikaner zögerte seinen Pflichtboxenstopp lange hinaus und hatte dadurch den Vorteil, stets Temperatur in den Reifen zu haben. Bei der Wahl seiner Strategie hat auch das ausgefallene Qualifying eine Rolle gespielt, wie er verrät.

"Wir haben vor dem Rennen gesprochen und ich meinte zu meinen Ingenieuren, denn es gab kein Qualifying und die Reifen waren brandneu, und es war ziemlich feucht und kalt, dass ich einfach meine Erfahrung aus früheren Rennen nutze. Ich habe erwartet, dass die Outlap auf brandneuen Reifen viel langsamer sein würde, als gedacht", so Kelvin van der Linde.

Sheldon van der Linde: Wo zur Hölle kommt der her?

Diese Theorie bestätigte ausgerechnet van der Lindes Abt-Audi-Teamkollege Ricardo Feller, der letztlich Dritter wurde. Feller kam früh an die Box, um sich neue Reifen zu holen. Ein Fehler, wie sich herausstellen sollte. Der Renningenieur des Südafrikaners gab ihm über Funk durch, dass Fellers Outlap "schrecklich" sei "in Sachen Pace".

Mit van der Lindes Boxenstopp zu warten war dadurch ein No-Brainer für die Abt-Mannschaft. Und so arbeitete sich der Audi-Pilot in der Reihenfolge immer weiter nach oben, bis er schließlich auf dem zweiten Platz auftauchte. Sehr zur Verwunderung von Bruder Sheldon, der meint: "Irgendwann ist er bei mir im Spiegel aufgetaucht."

"Ich habe mir nur gedacht: 'Wo zur Hölle kommt er denn her?' Das ist verrückt!" Doch nun ist der Bruder-Doppelsieg Realität. Und auch Kelvin van der Linde findet kaum Worte für das Erreichte: "Heute ist ein denkwürdiger Tag für uns. Ich werde mir ein sehr großes Foto von diesem Podium ausdrucken und es irgendwo in meinem Zimmer aufhängen!"

DTM-Brüder wollen weitere Doppelsiege folgen lassen

"Denn das hier werde ich nie vergessen. So läuft das im Leben manchmal. An dem Tag, wo man es am wenigsten erwartet, passiert alles auf einmal." Ein Doppelsieg sei schon seit Saisonbeginn das große Ziel gewesen, wie Bruder Sheldon hinzufügt. Eine reine erste van-der-Linde-Startreihe gab es immerhin schon im Vorjahr auf dem Lausitzring.

Ein Doppelsieg wollte jedoch bisher nicht klappen. "Ich möchte mich bei allen bedanken, die an uns geglaubt haben, die uns bis hierher unterstützt haben. Ich bin mir sicher, ganz Südafrika hat das Rennen gesehen und hat uns vor dem TV angefeuert", so Sheldon van der Linde weiter. Das nächste Ziel? "Natürlich wollen wir nicht, dass es der letzte Doppelsieg war."