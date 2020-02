München - Für YouTube-Star Felix von der Laden steht der nächste Karriereschritt im Motorsport an.

Der 25-Jährige startet 2020 in der neuen DTM Trophy für das Team "Superdrink by Car Republic". Wie das Team bekanntgab, erhält der 25-jährige von der Laden einen von zwei Plätzen in einem Audi R8 LMS GT4.

Teamchef Penner: "Wir freuen uns auf die Saison"

"Wir freuen uns, dass Felix gemeinsam mit uns diesen mutigen Schritt in die neue DTM Trophy gehen wird", sagte Teamchef Max Penner über die Verpflichtung von der Ladens.

"Mit Felix konnten wir nicht nur einen erstklassigen Rennfahrer, sondern auch einen sympathischen Menschen für unser Team gewinnen. In den vergangenen Jahren hat er bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt, was er als Rennfahrer leisten kann. Wir freuen uns auf die Saison", ergänzte Penner.

Von der Laden fuhr 2019 in der ADAC GT 4 Germany

Für Felix von der Laden ist der Motorsport nicht unbekannt. Der 25-Jährige absolvierte zwei Gaststarts im Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup, in dem der GT-Renner ebenfalls zum Einsatz kommt. 2019 war von der Laden in der ADAC GT4 Germany am Start. Dabei feierte er auf dem Red Bull Ring einen Sieg und belegte in der Gesamtwertung den elften Platz.

"Ich freue mich extrem auf die Saison 2020 und Superdrink ist der perfekte Partner für mich, die sind genauso motorsportverrückt wie ich. Ich bin gespannt auf die neue Herausforderung in der DTM Trophy", sagte von der Laden über sein neues Motorsport-Engagement. Das erste Renn-Wochenende steht für von der Laden vom 24. bis 26. April im belgischen Zolder an.

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.