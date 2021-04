München - Die Extreme E ist eine neue Elektro-Rennserie für SUVs (live auf ProSieben MAXX und ran.de). Und eine neue, moderne Serie benötigt natürlich auch ein neues, modernes Format mit neuen, modernen Begriffen.

Wie so ein Rennwochenende abläuft? ran gibt einen Überblick.

Immer zwei Runden, immer beide Fahrer am Start

Bei der Extreme E fahren in der Debüt-Saison neun Teams um den Titel, die jeweils aus einer Fahrerin und einem Fahrer bestehen. Jedes Team nimmt am Samstag an zwei Zeitfahrten teil, den beiden Qualifyings.

Jedes Qualifying besteht aus zwei Runden (ca. 16 Kilometer), wovon jeweils eine von der Fahrerin und eine vom Fahrer absolviert werden muss. Ob erst die Fahrerin oder erst der Fahrer startet, kann jedes Team selbst bestimmen. Die Startreihenfolge aller Teams wird ausgelost.

Die Punktevergabe am Samstag: Platz 1 = 12 Punkte, Platz 2 = 11 Punkte, Platz 3 = 10 Punkte, usw. Die Punktzahl bestimmt, in welchem Ausscheidungswettkampf die einzelnen Teams am Sonntag an den Start gehen.

Drei Halbfinals - mit teils verrückten Namen

Die Plätze 1 bis 3 qualifizieren sich fürs Halbfinale, die Plätze 4 bis 6 fürs Crazy Race und die Plätze 7 bis 9 für den Shootout. Alle Halbfinals sowie das Finale bestehen jeweils wieder aus zwei Runden, von denen je eine von der Fahrerin und eine vom Fahrer absolviert werden muss.

Nur die beiden schnellsten Teams des Halbfinals sowie der Erste des Crazy Race qualifizieren sich fürs Finale. Die Startposition der drei Teams wird über GridPlay, also eine Online-Abstimmung der Fans entschieden. Das Team mit den meisten Stimmen darf sich seine Startposition als Erstes aussuchen.

Im Rennen gibt es einen zusätzlichen Energieschub durch den Hyperdrive: Wer den weitesten Sprung an einer bestimmten Stelle hinlegt, bekommt als Belohnung Extra-PS.

Nach dem Finale erfolgt die Punktvergabe wie folgt: Platz 1 = 25 Punkte, Platz 2 = 19 Punkte, Platz 3 = 18 Punkte, Platz 4 = 15 Punkte, Platz 5 = 12 Punkte, Platz 6 = 10 Punkte, Platz 7 = 8 Punkte, Platz 8 = 6 Punkte, Platz 9 = 4 Punkte. Wird ein Team im Halbfinale oder Finale disqualifiziert, erhält es keine Punkte.

