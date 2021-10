Hockenheim (SID) - Tim Tramnitz (Hamburg) hat nach einem starken Wochenende in der ADAC Formel 4 weiter gute Chancen auf den Titel. Der 16-Jährige feierte im ersten Rennen am Sonntag einen Sieg, im Nachmittagsrennen fuhr er als Fünfter ins Ziel. In der Gesamtwertung liegt Tramnitz, der für das Team US Racing von Ralf Schumacher und Gerhard Ungar unterwegs ist, 23 Punkte hinter dem Briten Oliver Bearman.

Beim Saisonfinale, das vom 5. bis 7. November auf dem Nürburgring steigt, werden in den drei Rennen 75 Punkte vergeben. Tramnitz und Bearman werden den Titel unter sich ausmachen, die Verfolger liegen bereits deutlich zurück.