Die Mannschaft von Abt für die Rückkehr in die Formel E wächst zusammen. Vor wenigen Tagen hat der neue Sportdirektor Frederic Espinos seine Arbeit am Teamsitz in Kempten aufgenommen, wie der Rennstall am Freitag mitteilte. Schon seit Juli an Bord ist Technikchef Marc Wewel, der von Audi zu Abt gewechselt ist.

Der Franzose Espinos war gut vier Jahre lang Sportdirektor der Formel-E-Organisation, davor hatte er die Serie seit ihrer Gründung als FIA-Manager begleitet. "Wir schätzen Fred schon seit den Gründungstagen der Formel E als vertrauensvollen, offenen und absolut kompetenten Ansprechpartner - egal, in welcher Konstellation wir auch zusammengearbeitet haben", sagt Abt-CEO Thomas Biermaier.

"Deshalb sind wir glücklich, dass es uns gelungen ist, ihn für unser Comeback zu uns zu holen. Er kennt die Serie mit all ihren Herausforderungen in- und auswendig. Das gleiche gilt für Marc, den wir schon lange gut kennen und der perfekt ins Team passt. Beide werden mit ihrer Erfahrung und ihren Fähigkeiten zentrale Rollen in unserer Mannschaft spielen", so Biermaier.

Beide Neuzugänge kennen die Formel E gut

"Man spürt bei Abt sofort die erfolgreiche Geschichte und mit welcher Leidenschaft das Thema Motorsport von allen gelebt wird. Jeder ist mit Herz und Seele bei der Arbeit", sagt Espinos. "Für mich ist jetzt mit dem Beginn einer neuen Formel-E-Epoche der ideale Zeitpunkt für diese neue Herausforderung. Ich bin herzlich aufgenommen worden und freue mich, jetzt als Teil eines Rennteams mitfiebern und um Erfolge kämpfen zu können."

Wewel war vor seinem Wechsel zu Abt bei Audi in den LMP- unf Formel-E-Projekten tätig und blickt auf spannende Monate zurück. "Ich war einer der ersten neuen Mitarbeiter nach Bekanntgabe des Comebacks. Deshalb ging es zunächst darum, ein starkes Team aufzubauen und zu formen", sagt er.

"Es macht viel Spaß, mit dieser kleinen, aber agilen und entscheidungsfreudigen Truppe bei Abt zu arbeiten. Wir haben noch eine lange To-do-Liste vor uns, bevor es zu den offiziellen Testfahrten und dann zum ersten Rennen geht, aber man spürt bei jedem die Vorfreude", so Wewel weiter.

Die neunte Saison der Formel E beginnt am 14. Januar 2023 in Mexiko-Stadt. Nach sieben Saisons mit 47 Podiumsplätzen und einem Jahr Pause gibt Abt sein Comeback in der Weltmeisterschaft. Die Mannschaft tritt als Kundenteam mit dem Antriebsstrang von Mahindra an.

Als Fahrer stehen Robin Frijns und Nico Müller fest. Ihren ersten öffentlichen Auftritt im neuen Auto haben die beiden während der offiziellen Testfahrten der Formel E vom 13. bis 16. Dezember im spanischen Valencia.