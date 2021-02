Nicht mehr lange bis zum Auftakt der Formel E-Saison 2021 (am Freitag ab 17:30 Uhr live auf ProSieben MAXX und am Samstag ab 17:00 Uhr live in SAT.1). Derzeit haben Fans weltweit die Möglichkeit, ihrem Lieblingsfahrer einen Extraenergieschub im ersten Rennen zu verschaffen - der Fanboost macht es möglich. Der Titelverteidiger führt das Voting derzeit an.