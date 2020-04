Köln - Die Formel E hofft auf einen Neustart ihrer Saison in Berlin.

Mit dem Rennen am 21. Juni auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof soll die Serie nach der Zwangspause wegen der Corona-Pandemie fortgesetzt werden. "Wir halten das Rennen in Berlin weiterhin im Kalender als Zeichen der Hoffnung, dass bald alles neu starten wird", sagte Formel-E-Chef Alejandro Agag in einem Interview mit der Gazzetta dello Sport.

Die Formel E hatte ihre Saison am 13. März zunächst ausgesetzt. Die geplanten ePrix in Paris (18. April), Seoul (3. Mai) und Jakarta (6. Juni) waren abgesagt worden. Nach dem Neustart in Berlin sollen weitere sechs oder sieben Rennen stattfinden, allerdings nicht auf Stadtkursen, sondern auf permanenten Strecken. Rennen könne man dort "kurzfristiger organisieren", sagte Agag.

Fest stehe, dass das für 26. Juli geplante Saisonende hinausgeschoben wird. "Die Saison muss jedoch im September zu Ende gehen, damit wir die nächste planen können", sagte Agag.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.