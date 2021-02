Das Warten hat ein Ende: Am Freitag und Samstag (live in SAT.1, auf ProSieben MAXX und ran.de) startet die Formel E mit zwei Nachtrennen in Saudi-Arabien in die neue Saison. ran racing hat im Rahmen eines Kickoff-Events den finalen Countdown eingeläutet und Christian Danner als Experten vorgestellt.