Köln - Die Ausbreitung des Coronavirus hat in der Formel E zur dritten Rennabsage geführt.

Wie die Elektroserie am Mittwoch mitteilte, wird der für den 6. Juni geplante ePrix in Indonesiens Hauptstadt Jakarta auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Entscheidung sei mit Blick auf die steigende Zahl an Infektionen in dem Land gefällt worden. Die Möglichkeit, einen neuen Termin zu finden, werde nun geprüft.

Bereits die Rennen im chinesischen Sanya (21. März) und in Rom (4. April) waren abgesagt worden. In beiden Fällen wurde ebenfalls eine spätere Austragung nicht ausgeschlossen.

