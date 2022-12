Die zweite Staffel von "Formula E Unplugged" beleuchtet in sechs Folgen Persönlichkeiten im Fahrerlager der Saison 8 der Formel E im Jahr 2022. Es war die bisher intensivste Saison der Meisterschaft mit 16 Rennen im Herzen von zehn ikonischen Weltstädten, darunter New York, Jakarta, London, Mexiko-Stadt und Rom und mit der Krönung des Weltmeisters erst am finalen Rennwochenende der Saison in Seoul.

22 Fahrer aus elf Teams sind in der weltweit ersten Sportart am Start, die dramatische Rennsport-Action mit der Entwicklung modernster Technologien für elektrische Fahrzeuge verbindet.

Formula E Unplugged bei ran.de zu sehen

Die Fans können die zweite Staffel auf ran.de verfolgen.

Aarti Dabas, Chief Media Officer der Formel E, sagt: "In der zweiten Staffel von ‚Formula E Unplugged‘ geht es darum, dass die Fahrer auch einmal ihren Helm abnehmen und ihre echte Persönlichkeit, ihre Motivation und ihre Ängste bei der emotionalen Achterbahnfahrt im Weltklasse-Motorsport zeigen können. Die aktuelle Generation von Sportfans möchte über das sportliche Geschehen hinausgehen und die Geschichten und Hintergründe der beteiligten Personen wirklich verstehen. Wir wissen auch, dass dieses Format für unsere internationalen Sendepartner wichtig ist, um das Interesse an der Formel E zu steigern und neue Fans für ihre Live-Übertragungen zu gewinnen. Daher arbeiten wir eng ihnen zusammen und geben bis zum Start unserer neuen Saison am 14. Januar 2023 in Mexiko-Stadt die Möglichkeit einer exklusiven Verbreitung in ihren jeweiligen Sendegebieten. Danach werden wir die Verbreitung über unsere eigenen digitalen Plattformen intensivieren."

In Saison 8 hat die Formel E Rekord-Übertragungszahlen erreicht: Die kumulierte Zuschauerzahl stieg im Vergleich zum Vorjahr um 20 % auf 381 Millionen und die Live-Zuschauerzahl erreichte mit 216 Millionen ein Allzeithoch, 10 % mehr als in der vorherigen Saison. Die Steigerungen sind auf Aktualisierungen des sportlichen Formats sowie auf eine nochmals verbesserte Präsentation der Übertragungen zurückzuführen.

