Formel E

Müller exklusiv: "Würde nächste Saison gerne wieder DTM fahren"

Nico Müller geht in seine zweite Saison in der Formel E. Im exklusiven Instagram live mit "ran.de" erklärte der Schweizer und diesjährige Gesamt-Zweite der DTM, dass er in der Formel E (ab 16. Januar 2021 live in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf ran.de) konstant in die Punkte fahren möchte. Auch in der DTM (live in SAT.1 und auf ran.de) möchte er gerne wieder fahren.